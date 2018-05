Tare sul caso de Vrij: «Qualcuno ha giocato sporco»

Le parole di Igli Tare a pochi minuti dal fischio iniziale di Crotone-Lazio, match valido per la 37esima giornata di Serie A Tim 2017/2018

Pochi minuti prima dell’inizio di Crotone-Lazio, il direttore sportivo dei biancocelesti, Igli Tare, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: «Per noi si tratta di un match point, vogliamo vincere la gara per coronare una stagione fantastica. Le cose però possono cambiare in ogni partita, quindi ci vuole la massima concentrazione e dobbiamo cercare questa vittoria perché la squadra se lo merita».

Su de Vrij: «Non esiste alcuna vicenda, qualcuno ha giocato sporco ed ha depositato il contratto per disturbare la Lazio, ma ha ricevuto la risposta ieri sera. Noi dobbiamo concentrarci sulla nostra strada, non abbiamo mai messo in dubbio il suo rendimento. Vuole lasciare questo club alla grande. Bisogna comunque fare i complimenti all’Inter per la grande stagione, ma noi vogliamo conquistare la Champions sul campo. Certo che dare una notizia del genere a 10 giorni dallo scontro diretto, forse poteva essere data qualche giorno dopo. Poi non so se è stata l’Inter o qualche giornale, ma io avrei fatto in un altro modo. Stefan in 4 anni qui ha dato e ricevuto molto dalla Lazio, giusto che vada via ricevendo gli applausi del pubblico».