Tare non si sbilancia: «Questi i due migliori tecnici italiani. Milan? Non posso dire nulla, ma…»

Tare, ex dirigente della Lazio e seguito dal Milan come possibile nuovo DS, non si è sbilanciato su un possibile futuro in rossonero

Su Tring Sport Albania, Igli Tare, accostato con forza al Milan in queste ore come futuro nuovo DS, ha dichiarato:

PAROLE – «Milan? Non posso dire nulla (ride). Ha una bella rosa e possono competere per lo scudetto. I migliori allenatori italiani? Allegri e Conte. Il Napoli ha una squadra non cosi forte da stare li a competere per lo scudetto fino a maggio. Il suo punto forte è Antonio Conte, che è un fenomeno. Ovunque vada influisce subito. Simone Inzaghi era un predestinato, l’ho detto sempre anche a Lotito ai tempi della Lazio. Ma ha ancora margini di miglioramento per arrivare a essere uno dei migliori».