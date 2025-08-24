Taremi lascia l’Inter? Trovata questa possibile sistemazione al centravanti iraniano che ai margini del progetto di Chivu per la prossima stagione

L’avventura di Mehdi Taremi all’Inter sembra essere giunta ai titoli di coda. Arrivato con grandi aspettative dopo le prolifiche stagioni al Porto, l’attaccante iraniano non è mai riuscito a imporsi in maglia nerazzurra, chiudendo una prima annata estremamente deludente con un magro bottino di appena 3 reti in 43 presenze. Un rendimento ben al di sotto delle attese, che ha spinto la dirigenza a metterlo sul mercato nonostante un contratto ancora lungo, valido fino al 2027.

Nelle ultime ore, come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, si è aperta una nuova e interessante pista che potrebbe rappresentare la soluzione ideale per tutti. Sono stati infatti registrati dei contatti concreti con il PSV Eindhoven, un club di prestigio che permetterebbe a Taremi di realizzare il suo desiderio principale: continuare a giocare in Europa. Fin dall’inizio, infatti, il giocatore ha mostrato grande professionalità, accettando la decisione dell’Inter di cederlo ma ponendo l’unica, irremovibile condizione di non lasciare il calcio del Vecchio Continente. Proprio per questo motivo, nelle scorse settimane, aveva già respinto le ricche offerte provenienti dal Brasile, in particolare da Flamengo e Botafogo, e atteso invano un affondo dalla Premier League dopo alcuni timidi sondaggi.

L’Inter, che valuta il cartellino del 33enne attaccante tra gli 8 e i 10 milioni di euro, si mostra flessibile. Per facilitare l’uscita e liberarsi di un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione, il club nerazzurro sarebbe disposto a considerare anche una formula in prestito. Questa mossa, pur non garantendo un incasso immediato, alleggerirebbe in maniera significativa il monte stipendi. La pista che porta in Olanda, dunque, si scalda e potrebbe rappresentare l’incastro perfetto per chiudere un capitolo che non ha regalato le soddisfazioni sperate né al giocatore né alla società.