Taylor torna ad arbitrare una finale: social SCANDALIZZATI

Anthony Taylor ritorna ad arbitrare una finale dopo quella molto discussa tra Roma e Siviglia in Europa League

Anthony Taylor, arbitro inglese internazionale da oltre 10 anni, è stato scelto per arbitrare il 26 maggio la finalissima a Tirana della Kategoria Superiore, massimo campionato calcistico albanese.

Sui social tantissime prese in giro verso Taylor, arbitro tutt’altro che apprezzato in patria dato che in Inghilterra si legge: «Pesce d’aprile era un mese e 2 giorni fa ragazzi». Anche in Italia non ha lasciato bei ricordi: basti pensare alla finale di Europa League tra Siviglia-Roma che fece imbestialire Mourinho e i tifosi giallorossi.