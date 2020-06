Tebas: «Incontro il Governo per riportare i tifosi allo stadio»

Javier Tebas ha ribadito la propria volontà di riportare i tifosi negli stadi: le dichiarazioni del presidente della Liga

Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato della possibilità di rivedere i tifosi negli stadi per il finale della stagione 2019/20: «Il numero dei contagi continua a diminuire ogni giorno e il governo ha già regolamentato l’eventuale ritorno del pubblico negli stadi. Dobbiamo coordinarci con tutte le autorità per far sì che questo possa verificarsi».

«Tra 10-15 giorni ci incontreremo con il governo per cercare di riportare i tifosi. Ovviamente la capienza dovrà essere limitata e ci saranno precauzioni. Saremmo felici di avere anche solo il 10-15% di capienza», ha concluso Tebas durante una conferenza stampa.