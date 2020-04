Tebas attacca la Serie A: «Messi non risolverebbe i problemi» – VIDEO

Il presidente della Liga Tebas parla di Messi e di un possibile approdo in Serie A: le sue parole

Tebas, presidente della Lega, ha parlato del futuro di Lionel Messi: sarà in Serie A?

MESSI – «La situazione economica della Serie A è molto più complicata e la soluzione non può essere ingaggiare Messi. E comunque non credo andrà via. Parlo a livello globale, perché ogni club ha la sua storia. Per capire la situazione di un campionato si guardano le cifre di ricavi e dei debiti. Questo rapporto in Serie A è molto stressante per l’economia del calcio italiano. A me piacerebbe tenere Messi, e non credo che lascerà la Spagna».