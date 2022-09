Tebas: «Superlega progetto destinato a fallire. Perez sta distruggendo il Real Madrid»

Il presidente della Liga spagnola Tebas ha attaccato nuovamente il patron del Real Madrid Perez per quanto riguarda il progetto Superlega

Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, in una intervista alla rivista Influencers ha attaccato il patron del Real Madrid Florentino Perez per quanto riguarda il progetto Superlega.

LE PAROLE – «Si tratta di un progetto destinato a perdere appeal. I club non vogliono distruggere i campionati nazionali, ma la Superlega finirebbe per farlo. Florentino Perez può dire ciò che vuole, ma se La Liga è più forte il suo progetto diventa meno attraente. Ciò che fa distrugge il Real Madrid, tracciando un solco senza precedenti con i tifosi delle altre squadre spagnole. A giugno abbiamo presentato un reclamo all’UEFA contro il Psg, dopo averne presentato uno in precedenza contro il Manchester City. Vogliamo che le regole vengano rispettate e che i club che le violano vengano puniti».