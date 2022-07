Ten Hag: «Ronaldo non è in vendita. Potrebbe restare anche un anno in più». Le parole del tecnico del Manchester United

Erik Ten Hag, tecnico del Manchester United, parla così del futuro di Cristiano Ronaldo.

Le sue parole: «Cristiano Ronaldo non è in vendita. Ho pianificato con lui e non vedo l’ora di lavorare con lui. La situazione è sempre la stessa. Sono ben informato, ha anche un’opzione per un’altra stagione».