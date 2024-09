Ten Hag non ci sta: «SENZA IL ROSSO si poteva rimontare, FUTURO? Domani è un nuovo giorno»

Le parole di Ten Hag dopo la sconfitta del Manchester United contro il Tottenham ad Old Trafford per 3-0

Ancora una sconfitta, la terza in stagione, per il Manchester United di Ten Hag: contro il Tottenham finisce 3-0 per gli Spurs, con i Red Devils in 10 uomini per tutto il secondo tempo per il rosso a Bruno Fernandes. La panchina del tecnico olandese è in bilico, ma lui non ci sta e passa al contrattacco: di seguito le sue parole a Sky Sport.

KO – «È stato un brutto inizio di partita, il Tottenham è stato dominante, abbiamo fatto molti errori nel possesso palla che non avremmo dovuto fare. Non siamo riusciti ad uscire fuori dalla pressione nel modo migliore e abbiamo preso decisioni sbagliate. Abbiamo avuto occasioni per recuperare, ma poi il cartellino rosso ha cambiato la partita. Ma non credo che sia stato un episodio da cartellino rosso. Il punteggio lì era solo 1-0, avremmo potuto rimontare e ha avuto un grande impatto sulla partita».

FUTURO – «Domani è sempre un nuovo giorno. Ho detto ai giocatori che dobbiamo imparare, fare le cose meglio e migliorare con la palla. Ci sono state situazioni in cui non avremmo potuto tenere la palla e trovare l’uomo in appoggio. Non voglio parlare di progressi dopo una sconfitta del genere. Dobbiamo lavorare».