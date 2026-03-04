Tensioni Medio Oriente, la moglie di Pirlo rassicura da Dubai: «Nessuna catastrofe, la vita prosegue». Cosa ha detto

Tensioni Medio Oriente, la moglie di Pirlo – Valentina Baldini – ha rassicurato tutti da Dubai su quanto sta succedendo. Le dichiarazioni

L’escalation di tensioni geopolitiche in Medio Oriente, culminata con l’attacco del 28 febbraio condotto da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, ha messo in allerta la comunità internazionale, tanto che gli Usa hanno richiamato i propri cittadini da quattordici Paesi dell’area. In questo delicato e complesso scenario, arrivano le parole rassicuranti di Valentina Baldini, nota art advisor e moglie di Andrea Pirlo — attuale allenatore dell’Fc United di Dubai negli Emirati Arabi.

La notte dei bombardamenti: paura e chat tra amiche

Intervistata dal Corriere della Sera, la donna ha ammesso di aver vissuto momenti di forte apprensione durante le prime ore della crisi, raccontando i dettagli di una nottata concitata: “Per noi non è normale sentire il rumore di una esplosione sulle nostre teste o durante la notte alzare gli occhi e nel cielo nero veder brillare un missile. Nella notte di sabato 28 febbraio sono stata svegliata da un aereo che sorvolava casa nostra. Era nero e appena passato ho sentito un botto fortissimo. Non sono riuscita a dormire per qualche ora e le mie chat con amiche che abitano qui erano più che mai attive, a tratti ironiche, come solo noi italiani sappiamo essere”.

L’ansia per una potenziale fuga precipitosa ha però contrastato con la tranquillità del marito, rimasto imperturbabile di fronte all’emergenza: “Mentre mio marito dormiva sogni sereni, io pensavo a come andarmene, a cosa mettere nella borsa per scappare, al fatto che avessi solo 100 km di autonomia in macchina. Ma dopo questa fase iniziale, il giorno dopo tutto si è tranquillizzato e il cielo è tornato sereno”.

Smentiti gli allarmismi: a Dubai regna la normalità

Passato lo spavento iniziale, la Baldini ha voluto smentire con fermezza le narrazioni troppo drammatiche che circolano in patria, rassicurando sulle condizioni di vita negli Emirati. “La mia giornata scorre normalmente”, ha precisato la moglie di mister Pirlo, aggiungendo che “Mentre in Italia qualcuno immagina scenari catastrofici che qui, semplicemente, non esistono nella forma in cui vengono raccontati”.

A Dubai, infatti, la situazione logistica e sociale non ha subìto alcun contraccolpo evidente. La quotidianità prosegue senza i temuti disagi logistici o corse agli approvvigionamenti: “I supermercati non sono vuoti come dicono, ma hanno gli scaffali pieni di merce, le persone lavorano, i taxi girano, gli ospedali sono funzionanti e i ristoranti aperti. La vita prosegue, come sempre”. Un messaggio lucido e diretto che spegne le speculazioni e riporta un clima di serenità.