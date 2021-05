Terence Hill si è complimentato con il Borussia Dortmund per la vittoria della Coppa di Germania: messaggio speciale per Erling Haaland – VIDEO

Ai festeggiamenti per la vittoria della Coppa di Germania da parte del Borussia Dortmund si è unito anche Terence Hill. L’attore italiano ha ricevuto in dono la maglia autografato di Erling Haaland e ha dedicato un videomessaggio al club tedesco.

«Ciao Haaland, ciao Dortmund. Grazie per questo bellissimo regalo, ne sono orgoglioso. Haaland, sei davvero il migliore. Grazie per tutti i tuoi gol, grazie per la doppietta contro il Lipsia. Vi auguro il meglio».