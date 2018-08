La Roma a San Siro con la terza maglia “geografica” – FOTO

La Roma presenta la terza maglia della stagione 2018/2019: sarà gialla con alcune mappe storiche disegnate sullo sfondo. Esordio contro il Milan a San Siro

Una colorazione non proprio inedita, ma quasi: la Roma veste di giallo. Non il classico giallo tendente all’arancio contenuto storicamente nel proprio stemma, quanto piuttosto un giallo ocra: quello della terza maglia presentata ufficialmente proprio stamane da Nike. La squadra di Eusebio Di Francesco vestirà con la nuova colorazione in occasione della sfida di questa sera, anticipo della terza giornata di campionato, a San Siro contro il Milan. Niente seconda maglia (quella grigia già vista all’esordio stagionale contro il Torino) per i giallorossi dunque, che potranno invece fare sfoggio contro i rossoneri di un third kit decisamente molto particolare.

Come spiega infatti Nike la terza divisa, che riprende il motivo delle prime due (scollo a V, maniche monocolore e motivo centrale con texture tono su tono), avrà anch’essa una valenza, per così dire… storica. Se la prima riprende infatti i motivi delle cotte rinforzate indossate dall’antico esercito romano, la terza conterrà dei disegni di mappe storiche, ovvero quelle che rappresentano alcuni dei momenti cruciali della storia della Capitale. All’interno del disegno, immancabile (ma inserito in modo discreto, spiegano da Nike), il Lupetto simbolo della società. La terza maglia della Roma sarà vendibile sullo store ufficiale giallorosso a partire soltanto dal 12 settembre.