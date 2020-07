Tesseramento baby calciatori, tasse giù del 40%: la Federazione ha stanziato 1.3 milioni per coprire le spese di iscrizione

Arrivano i primi sostegni per le società dopo lo stop dovuto al coronavirus. Come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le tasse diminuiranno del 40% per l’ingaggio dei baby calciatori.

La FIGC – si legge – ha stanziato 1.3 milioni per coprire le spese di iscrizione. Nuove forme di sostegno dunque che serviranno per poter far uscire tutti dalla crisi, ripartendo proprio dai più giovani.