Tevez rinnova con il Boca, il suo stipendio andrà in beneficenza

L’attaccante ha rinnovato con il club argentino e ha deciso di donare il suo stipendio in beneficenza per i prossimi sei mesi

Continua la storia d’amore tra Tevez e il Boca Juniors. Il calciatore ha infatti firmato il rinnovo del contratto per altri sei mesi, il suo stipendio sarà invece devoluto in beneficenza. Queste le parole dell’attaccante a Radio La Red.

«Continuerò al Boca ovviamente, voglio un’altra possibilità per giocare la Libertadores. Con la pandemia non si sa cosa potrà accadere alla coppa, ma voglio giocarla. Ho accettato la proposta senza alcun problema, abbiamo apportato qualche modifica e inviato la controfferta. Lo stipendio concordato andrà direttamente in beneficenza. Sarà un contratto di 6 mesi, poi ci siederemo e vedremo se potremo prolungare. La prima offerta era di 6 mesi ma c’è tanta incertezza nel futuro, quindi meglio cominciare così».