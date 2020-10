Theo Hernandez: «Al Milan i migliori anni della mia carriera»

Theo Hernandez descrive come “migliori” gli anni vissuti giocando in Italia con la maglia del Milan: il terzino sogna di restare a lungo

Attraverso un post pubblicato sui propri social, Theo Hernandez ha voluto ribadire quanto già affermato nelle scorse interviste rilasciate ai quotidiani italiani: «Questi sono i migliori anni della mia carriera».

Theo nei giorni sorsi ha parlato del proprio amore per il Milan e della volontà di restare ancora a lungo in rossonero lanciando anche una scommessa nel caso di qualificazione in Champions League.