Theo Hernandez e Di Lorenzo: la sfida tra due terzini più che terzini

Napoli Milan sarà anche la sfida tra Theo Hernandez e Di Lorenzo, due giocatori che definire semplici terzini sarebbe riduttivo

La sfida tra Napoli e Milan non presenta solo il duello tra Osimhen e Maignan. La Gazzetta dello Sport ha proposto anche la sfida sulla fascia tra Theo Hernandez e Giovanni Di Lorenzo: due dei migliori terzini della Serie A.

Il capitano del Napoli è diventato una pedina fondamentale per i meccanismi di Spalletti, come si è visto in occasione del gol all’Ajax e nel 3-0 contro il Torino, quando il capitano del Napoli è stato al centro di una serie di automatismi, tocchi in sequenza e sovrapposizioni.

Discorso analogo per il francese, che ha reso molto più vario e sofisticato, il suo gioco rispetto alla scorsa stagione, in cui gli bastava sfondare grazie alla sua fisicità. Pioli lo ha trasformato in un giocatore totale, entrando sempre di più nel cambio e diventando una soluzione ad ogni altezza.