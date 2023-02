Thiago Motta e la rivoluzione che fa volare il Bologna

Il Bologna sta trovando continuità e ora si vede la mano di Thiago Motta sulla squadra che lotta per l’Europa

Il Bologna sta trovando continuità e ora si vede la mano di Thiago Motta sulla squadra che lotta per l’Europa.

Guardare in alto per non avere paura, il Bologna di Thiago Motta dopo la vittoria sulla Fiorentina può sognare. L’allenatore è arrivato al posto di Mihajlovic e aveva bisogno di tempo per entrare nella testa dei giocatori con il suo modo di giocare. Allo Spezia il tecnico ha fatto un miracolo senza la possibilità di fare acquisti per il blocco del mercato e ora a Bologna sta confermando le sue doti. Il rendimento dei giocatori si è alzato e anche senza Arnautovic la squadra ha trovato la sua quadratura per vincere e convincere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.