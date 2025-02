Thiago Motta: «I giocatori si meritano la vittoria per l’impegno che ci mettono dal primo giorno; Yildiz un talento, Dusan ha voglia e rabbia»

Le parole di Thiago Motta, tecnico della Juve, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri in casa contro l’Empoli

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juve contro l’Empoli. Di seguito le parole del tecnico bianconero.

MIGLIORI NOTIZIE – «La vittoria, siamo venuti per questo. Faccio i complimenti ai giocatori per il coraggio e per la vittoria meritata, ottenuta con grande lavoro di squadra. Tanti giocatori si sono presi responsabilità, sono giocatori forti e bravi. Abbiamo avuto a volte risultati, altri abbiamo vinto meritatamente come oggi. Se lo meritano per l’impegno dal primo giorno di lavoro, continueremo così».

CAMBIO DI YILDIZ – «Eravamo sul pareggio, quando ho chiamato Dusan abbiamo fatto gol. Kenan era bene in partita, ho preferito togliere lui perchè Randal anche può giocare a sinistra. Volevamo un uomo più centrale come Dusan. Dusan ha contribuito non solo con il gol, ma con il suo lavoro. Dispiace per chi non ha partecipato, ma siamo un gruppo coeso e unito. Andiamo avanti, lasciamo questa vittoria indietro e pensiamo alla prossima di Como».

PAROLE A VLAHOVIC – «Lui è convinto, vedo la faccia e la voglia. Ha un pizzico di rabbia dentro. Da quando abbiamo iniziato ha giocato e aiutato tantissimo. Anche nei momenti in cui non era al 100% ha giocato per necessità, dando il suo aiuto. Non ha iniziato dal minuto uno ma quando è entrato ha dato una mano per la vittoria. Sono contento per tutti perchè è una bella vittoria».

PIANO GARA – «Sappiamo che la nostra priorità quando possibile è uscire palla a terra e alimentare gli attaccanti come squadra. E’ una forza che abbiamo. Poi quando si trovano squadre che pressano quasi uomo a uomo è importante utilizzare gli attaccanti. Abbiamo giocatori veloci come Randal, Nico e Conceicao che possono mettere in difficoltà gli avversari e dobbiamo sfruttarli».

ROULETA DI YILDIZ – «Questo da lui è normale, è uno di grandissimo talento. Ma ci sono tante cose che fa che mi piacciono di più e lo sa. Ha fatto un’ottima partita, magari non meritava di uscire in quel momento perchè stava bene. Ma siamo anche tanti, si fanno scelte per il bene della squadra. Dal primo giorno si mette a disposizione, ha giocato ovunque convinto di poter fare bene. E’ molto giovane, un 2005 e abbiamo grande fiducia nel suo gioco».