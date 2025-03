Thiago Motta Juventus: futuro ancora incerto! La posizione dei bianconeri è chiara, ecco cosa può succedere

Thiago Motta Juventus: il futuro è incerto! La posizione del club bianconero è però chiara, ecco cosa può succedere dopo Firenze

Tuttosport oggi è tornata a parlare del futuro di Thiago Motta. Il tecnico della Juventus sente la fiducia della proprietà (come ribadito ieri in conferenza stampa) ma con un 4 posto da conquistare ora non può più sbagliare. Servirà un segnale forte in queste ultime 10 partite di Serie A da parte dei bianconeri. L’ambiente bianconero spera in una scossa per evitare una rivoluzione a fine stagione: l’intenzione del club è quella di proseguire con Motta fino al termine della stagione, quando poi si prenderà una decisione sul futuro.

La Juventus storicamente non è abituata a esonerare allenatori nel corso della stagione ma l’ipotesi traghettatore (Magnanelli o Brambilla i nomi più caldi) sarebbe da tenere in forte considerazione. Non è da escludere però un’altra ipotesi, ovvero anticipare a breve la mossa per il medio-lungo periodo, con due nomi nel mirino: Roberto Mancini e Stefano Pioli. Più difficile invece, ad oggi, l’ipotesi Xavi.