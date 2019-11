Thiago Silva, che attacco a Messi: «Cercava di influenzare l’arbitro»

Thiago Silva, attacco diretto a Messi: «Cercava di influenzare l’arbitro, rideva insieme a lui. Agisce sempre così»

L’Argentina ha sconfitto il Brasile nel match amichevole, grazie a una rete su calcio di rigore di Leo Messi. Proprio la Pulce, al termine della gara, è stato pesantemente attaccato da Thiago Silva:

«Voleva comandare la partita. Parlava con l’arbitro e rideva insieme a lui, l’arbitro deve mettere da parte l’ammirazione per il calciatore che è Messi. Messi cerca sempre di costringere l’arbitro a fischiare in suo favore. Agisce sempre così. Abbiamo parlato con alcuni giocatori che giocano in Spagna e succede la stessa cosa».