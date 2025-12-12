Thiago Silva-Milan, il ritorno è possibile? La situazione attuale spiega quello che sarà il piano rossonero

Thiago Silva-Milan, una suggestione romantica che resiste: ma il club resta freddo per due motivi chiave

Il tema Thiago Silva-Milan continua a riaffiorare ciclicamente, soprattutto ora che il mercato di gennaio si avvicina e il club rossonero valuta come rinforzare la rosa. L’obiettivo dichiarato è intervenire sia in difesa che in attacco, pur partendo da una base solida rappresentata dal trio Tomori–Gabbia–Pavlovic, che ha garantito affidabilità e continuità. Nonostante ciò, la dirigenza vuole mettere a disposizione di Massimiliano Allegri una soluzione in più per il reparto arretrato, soprattutto in vista della seconda parte di stagione.

Secondo il Corriere dello Sport, nelle ultime settimane si sarebbe riaccesa la suggestione Thiago Silva-Milan, con nuovi contatti tra i rossoneri e l’entourage del difensore brasiliano. Una possibilità che scalda il cuore dei tifosi, legatissimi al numero 33 per quanto mostrato nella sua prima avventura a Milanello, ma che non sembra convincere del tutto il club. Le ragioni dello scetticismo sono due e entrambe piuttosto concrete.

Il primo nodo riguarda l’età: Thiago Silva compirà 41 anni e, pur essendo ancora un professionista esemplare, l’anagrafe non può essere ignorata in un reparto che richiede intensità, velocità di letture e continuità fisica. Il secondo motivo è legato alla gestione del ruolo. Il brasiliano, qualora tornasse, lo farebbe con l’intenzione di giocare da protagonista, mentre il Milan sta cercando un profilo diverso: un difensore d’esperienza, sì, ma disposto a partire come alternativa dalla panchina senza stravolgere gli equilibri consolidati.

Per questo motivo, nonostante il fascino intramontabile dell’operazione Thiago Silva-Milan, la dirigenza appare orientata verso un innesto più funzionale e meno “ingombrante” sul piano tecnico e gerarchico. La porta della nostalgia resta socchiusa, ma la programmazione — per ora — dice altro.

