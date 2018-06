Thiago Silva: «Neymar mi ha insultato, sono triste»

Thiago Silva restituisce il pallone al Costa Rica, Neymar lo insulta: ecco il racconto dell’ex difensore del Milan

Nonostante la vittoria raggiunta nei minuti di recupero contro il Costa Rica, l’atmosfera in casa Brasile non sembra essere delle migliori. Il difensore ex Milan, Thiago Silva, infatti, intervenuto ai microfoni di Globoesporte, ha rivelato un aneddoto avvenuto all’83esimo minuto della gara e che ha visto coinvolto il numero 10: «Io ho restituito palla ai nostri avversari e Neymar mi ha insultato. Penso di aver avuto ragione, perché di certo non era quel pallone che ci avrebbe portati alla vittoria. Sono sereno, ma il comportamento di Neymar, che resta comunque il mio fratellino, mi ha reso davvero triste».