Thuram Inter: ancora ai box per la Roma, recupera contro il Barcellona?

Thuram Inter, l’attaccante nerazzurro ancora ai box per problemi muscolari: salta la Roma, ci sarà contro il Barcellona? Le ultime

Marcus Thuram non sarà a disposizione per la sfida di domani tra Roma e Inter. L’attaccante francese, che nei giorni scorsi aveva accusato un affaticamento muscolare, non è riuscito a recuperare in tempo per essere convocato. Anche nella giornata odierna ha svolto un lavoro differenziato, segno che non è ancora al massimo della condizione fisica.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, comunque, il problema non desta particolare preoccupazione. Thuram potrebbe infatti tornare a disposizione già mercoledì, in occasione del match di Champions League contro il Barcellona. Nei prossimi giorni sarà lo stesso giocatore, insieme allo staff medico nerazzurro, a valutare se avrà nelle gambe i minuti necessari per partire dal primo minuto.