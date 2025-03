Inter, Thuram incanta contro il Feyenoord: gol, giocate, una traversa (ma anche un giallo) per i quarti – le pagelle

Inter, le pagelle di Marcus Thuram dopo la vittoria contro il Feyenoord: il francese incanta San Siro con un gran gol e giocate di qualità

L’Inter stacca il biglietto per i quarti di finale della Champions League: i nerazzurri trascinati da un immenso Marcus Thuram hanno la meglio sul Feyenoord a San Siro e ora preparano la prossima sfida contro il Bayern Monaco. Nella serata di ieri la scena se l’è presa l’attaccante francese: un gran gol dopo pochi minuti a sbloccare la gara – simile a quello segnato nel derby e premiato come miglior gol della scorsa stagione di Serie A – giocate di qualità come la palla che serve a Taremi che manca il gol di un soffio o la traversa presa prima di uscire dal campo, ma anche una piccola macchia per quel giallo preso per simulazione che lo costringerà ad essere particolarmente attento contro i bavaresi. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – «L’antidolorifico migliore è una prova così. Un gol che ricorda quello del derby del 5-1, gioielli sparsi, una traversa e una gamba che torna a girare».

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – «Quel destro vincente dopo otto minuti è da favola. Per lunghi tratti sembra tornato quello della prima metà di stagione ed esce poco dopo aver centrato la traversa al termine di un’azione travolgente».

TUTTOSPORT 7.5 – «Il gol, bellissimo, ricorda quella nel derby della passata stagione che fu eletto come il migliore del campionato ’23-24. Poi si rilassa per il resto del primo tempo, giochicchiando senza concretezza. Nella ripresa parte a mille e diventa inarrestabile. Certo, simula e il Var porta l’arbitra ad ammonirlo, però poi colpisce una traversa dopo un grande slalom. Esce fra gli applausi: Atalanta avvisata».

CORRIERE DELLA SERA 7.5 – «Di certo gli antidolorifici che sta assumendo funzionano alla grande: con un’azione magistrale di velocità e potenza, surclassando Read e Beelen, propizia il vantaggio interista. Un assist a Taremi non sfruttato, un fallo da rigore dato e poi tolto, una traversa. Immenso».