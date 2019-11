Thuram sul caso Balotelli: «Juric pericoloso, va squalificato»

Lilian Thuram usa parole dure per esprimere la sua opinione sul caso Balotelli e i cori razzisti sentiti al Bentegodi

A Radio24 Lilian Thuram usa parole durissime per esprimere la sua opinione sul caso Balotelli avvenuto durante Hellas Verona-Brescia. Queste le parole dell’ex difensore francese.

«Juric è pericoloso e va squalificato. Non bisogna accettare come una cosa naturale il razzismo e bisogna denunciare. Per questo, secondo me, l’allenatore del Verona è una persona molto pericolosa, perché ha detto di non aver sentito niente»