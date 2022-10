Tiago Pinto: «Sicuro che batteremo delle big, mercato influisce al 20%». Le parole del dirigente della Roma

Tiago Pinto ha parlato a DAZN prima di Inter-Roma.

BIG MATCH – «Una partita grande è così, è sempre il momento giusto. E’ vero che c’è stata una pausa di due settimane, ma i giocatori dalle nazionali arrivano piano ed è difficile capire se un buon momento per noi. Iniziano per noi 12 partite in 44 giorni, qua c’è il migliore ambiente per fare una grande partita».

AVVIO DI CAMPIONATO – «Abbiamo sempre aspettative di vincere tutte le partite, ma l’esperienza dice che le cose vanno fatte piano piano. Il calcio non è solo prendere giocatori e tutto si fa, non voglio ripetermi su questo. Il mercato influisce per il 20% del successo sportivo, poi serve il lavoro quotidiano per diventare una squadra più forte. Non ci sono scudetti a settembre-ottobre, oggi possiamo dimostrare il nostro valore”.

DIFFICOLTA’ CON LE BIG – «Tutte le partite significano tre punti, ma come oggi contro l’Inter è sempre un po’ diverso. Quando sono arrivato si diceva che non vincevamo nemmeno contro l’Atalanta e perdevamo i derby, questo lo abbiamo superato e sono sicuro che a fine stagione batteremo delle big».