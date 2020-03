Tokyo 2020 non vuole fermarsi, ma ci sono ancora dubbi. La priorità è la salute, ma per il momento si va avanti

Tokyo non vuole assolutamente fermarsi, anche se ci sono diversi dubbi. Qualche dissidio, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, anche “se la salute viene prima di tutto”, come ha ripetuto Bach.

Ci sono ancora moltissimi dubbi che verranno probabilmente sciolti nei prossimi giorni: nel frattempo l’Italia sale a quota 208 qualificati, vedremo se ci sarà la possibilità di scendere in campo