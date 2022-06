Tolisso torna al Lione: l’ex Bayern firma oggi. Dopo lo svincolo dai bavaresi ecco l’accordo coi transalpini

Tolisso riparte dalla Ligue 1 dopo aver lasciato il Bayern Monaco da svincolato.

Come riferito da Fabrizio Romano, infatti,il centrocampista francese sta per diventare un nuovo giocatore del Lione. L’accordo tra le parti è stato raggiunto e secondo Rmc Sport olisso sarebbe già in città per svolgere le visite mediche di rito. Oggi è prevista la firma sul contratto.