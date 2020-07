Tonelli: «Salvezza raggiunta e riscatto della Sampdoria»

Tonelli parla dopo la sconfitta contro la Juve: «Sono felice alla Sampdoria, l’anno prossimo voglio ambire a qualcosa di più»

Ai microfoni dei canali ufficiali della Sampdoria, Lorenzo Tonelli parla dopo la sconfitta rimediata all’Allianz Stadium contro la Juventus. Ecco il pensiero del centrale difensivo:

JUVE – «Abbastanza contento della prestazione, meno per il risultato. Si poteva ottenere qualcosa di più, con le grandi però è così. Quello che conta a questo punto è più la prestazione che i punti, visto che l’obiettivo è stato raggiunto».

CAMPIONATO – «Lottare per la salvezza non è facile, perché mano a mano che vai avanti la palla pesa sempre di più. Ma noi siamo stati bravi a sfruttare l’inerzia delle vittorie per uscire dai problemi di classifica. Anche sfruttando gli scontri diretti».

RISCATTO – «Sono felice di essere della Sampdoria al cento per cento. Vorrei quindi subito pensare all’anno prossimo per ambire a qualcosa di più importante della salvezza. Stadi vuoti? Senza tifosi non è calcio. Ho tanta voglia di tornare a quelle atmosfere. Spero che presto si torni alla normalità».