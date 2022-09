Toni: «Vlahovic? Nei momenti difficile un top player si carica la squadra sulle spalle»

Luca Toni, ex attaccante e Campione del Mondo, ha parlato di Vlahovic ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

Luca Toni, ex attaccante e Campione del Mondo, ha parlato di Vlahovic ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

«Il centravanti è il giocatore che più risente del momento della squadra. Ma anche in un momento difficile un giocatore importante ti può sempre fare la giocata, mentre a lui questo non ancora riesce, e ne risente. Lui del resto è un killer da dentro l’area, quindi bisogna che il pallone gli arrivi lì per poter far male, e questo accade raramente. Deve riuscire a caricarsi la squadra sulle spalle in questi momenti di difficoltà. Vlahovic è ancora molto giovane ha bisogno di fare altri step».