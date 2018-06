Toni vota sì allo scambio Higuain-Icardi tra Juve e Inter

Le parole di Toni a Tuttosport: scambio tra Icardi e Higuain per Inter e Juventus? Ecco cosa ne pensa l’ex campione del mondo

Luca Toni, ex bomber Campione del mondo 2006 con l’Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nell’intervista con Tuttosport in cui parla del possibile scambio di attaccanti tra Inter e Juve, con protagonisti Gonzalo Higuain e Mauro Icardi: «Si parla di due degli attaccanti più forti al mondo in area, Higuain e Icardi sono i miei nove preferiti. Se ragiono da dirigente, dico che dallo scambio ci guadagnerebbe la Juventus. Perché Mauro è più giovane e di conseguenza ha ancora margini di miglioramento. Nell’immediato il Pipita assicura un sacco di reti, ma non è che l’interista segni meno. Diciamo che tecnicamente caschi bene in tutti modi. E poi Icardi non ha mai vinto nulla. Avrà una gran voglia di alzare qualche trofeo».

Prosegue Toni, analizzando altri elementi possibili per l’attacco bianconero: «Cavani? E’ un guerriero, caratterialmente sarebbe perfetto per la Juventus. Morata e Martial? Sono profili diversi. Lo spagnolo avrebbe il vantaggio di conoscere già l’ambiente Juve. E’ un bell’attaccante e magari può anche diventare un bomber da 30 gol. Però con Morata, quando parti a inizio stagione, ora come ora non hai la stessa garanzia di reti che puoi avere con Higuain o Icardi. Martial? E’ un talento e ha 22 anni, però per il momento è meno bomber di tutti questi numeri nove».