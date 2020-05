Toni: «Parole Chiellini? Hanno sbagliato tutti»

L’ex attaccante Luca Toni ha espresso le proprie considerazioni sulle critiche mosse da Chiellini verso Balotelli e Felipe Melo

Luca Toni ha commentato le dichiarazioni di Giorgio Chiellini su Mario Balotelli e Felipe Melo: «I libri sono particolari, quando lo scrivi devi trovare cose che facciano anche notizia. Secondo me hanno sbagliato un po’ tutti. Se sono cose che non gli ha mai detto in faccia non è bello».

«È brutto poi che certe discussioni vadano sui social, sarebbe meglio parlarsi e chiarire. Io non ho mai fatto libri perché è una cosa che non mi piace, poi si crea confusione come è successo con Chiellini adesso. Se ripartisse la Serie A e si ritrovassero subito contro…», ha concluso l’ex attaccante durante una diretta Instagram con Christian Vieri.