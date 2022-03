Top 11 Serie A Femminile: ecco i nomi

La Figc femminile ha pubblicato attraverso i propri social la top 11 della Serie A di questa settimana. Ecco i nomi

HAALAND (POR): Primo clean sheet stagionale in Serie A per il portiere del Verona; in questo turno di campionato inoltre, solo Rachele Baldi (10) ha effettuato più parate della gialloblù (5).

DI GUGLIELMO (TD): Oltre all’assist del primo gol, ha intercettato quattro palloni e ne ha recuperati 11.

SPINELLI (DC): Ha segnato contro il Napoli il gol vittoria, col suo unico tiro nello specchio, e il suo quinto sigillo in Serie A. Nessuna giocatrice nel match inoltre ha effettuato più respinte difensive (6).

AGARD (DC): Quattro respinte difensive nella sfida contro la Fiorentina.

BOATTIN (TS): I due gol contro l’Inter fanno della bianconera l’unico difensore con una marcatura multipla in Serie A dall’inizio della scorsa stagione e la migliore marcatrice tra quelle nello stesso ruolo nel torneo 21/22 (5). Nessuna inoltre ha effettuato più contrasti di lei nel match (3).

SARDU (CC): Autrice del momentaneo 1-0 del Verona, prima tra le gialloblù per passaggi effettuati (519, passaggi riusciti (37), palloni giocati (67) e recuperati (14).

GIULIANO (CC): Contro il Sassuolo, oltre ad aver servito il suo quinto assist nella Serie A in corso, ha effettuato 36 passaggi nella metà campo offensiva, almeno due più di qualsiasi altra giocatrice.

CIMINI (CC): la giocatrice rossonera, autrice del raddoppio del Milan sulla Fiorentina, è prima tra le compagne per palloni giocati nel match (65) e per passaggi riusciti (32).

GLIONNA (ATT): nella sfida contro il Sassuolo, oltre ad aver realizzato la sua quinta marcatura multipla nel massimo campionato, ha crossato 7 volte, più di qualsiasi altra.

BONETTI (ATT): la nerazzurra, oltre al gol del momentaneo pareggio contro la Juve, è la nerazzurra con più cross effettuati (3). Inoltre, in percentuale è la calciatrice che ha vinto più duelli (75%).

BERGAMASCHI (ATT): Oltre ad aver realizzato il primo dei due goal del Milan, è la giocatrice che ha tentato più conclusioni nella sfida con la Fiorentina (3). Per la rossonera inoltre, 100% di duelli aerei vinti (3/3)