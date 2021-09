Top 11 svincolati 2021: da Ribery a David Luiz, affari per la A!

La top 11 dei giocatori attualmente svincolati e che potrebbero far comodo ai club di Serie A per il 2021/2022

Il calciomercato non dorme mai! E’ finita ufficialmente la sessione estiva ma è ancora tempo di mercato. Le squadre infatti possono ancora tesserare i giocatori svincolati, quelli dunque che non hanno un contratto. Andiamo a vedere la top 11 dei giocatori svincolati. In tanti potrebbero ancora far gola alle società di Serie A, eccoli schierati in un pirotecnico 3-4-3.