Torino, allenamento a porte aperte pre Venezia: atmosfera da brividi al Filadelfia – VIDEO 

Torino, in scena l’allenamento a porte aperte prima della gara col Venezia: bellissima atmosfera al Filadelfia, ecco il filmato

(Lorenzo Bosca – Inviato al Filadelfia). Si è concluso da una manciata di minuti o poco più l’allenamento del Torino di Paolo Vanoli alla vigilia della gara contro il Venezia. Tra le mura dello Stadio Filadelfia, Vanja Milinković-Savić e compagni hanno eseguito gli ordini di del tecnico varesino ed il suo staff. Intorno a loro ecco le tribune del centro sportivo – un tempo di Valentino Mazzola e gli Invicibili – pressoché gremite.

🛑 Allenamento del #Torino a porte aperte

🏟️Che atmosfera prima del match col #Venezia.

Sono stati in tanti i tifosi granata infatti, ad aver risposto presente all’appello lanciato ieri dal club di Via Viotti sui propri account social. Nel video diramato dalle telecamere di CalcioNews24 ecco l’accoglienza riservata dai sostenitori ai calciatori in campo. Una surplus di energia in più in previsione della già citata sfida di Serie A in arrivo alle 20e45 di venerdì 2 maggio con i lagunari e delle commemorazioni dei caduti di Superga che si celebreranno invece domenica 4 maggio.