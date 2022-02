Torino, altre critiche per Milinkovic-Savic: «Vede ancora i fantasmi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il portiere del Torino Milinkovic-Savic è stato nuovamente protagonista in negativo. Questa volta contro la Juventus

Continua il momento di crisi di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere del Torino, dopo le ultime prestazioni non eccelse, si è reso protagonista in negativo di un errore anche nel derby contro la Juventus. Per La Gazzetta dello Sport, partita del serbo è da 4,5 in pagella.

IL COMMENTO – «È fin troppo chiaro che ha ancora nella testa i fantasmi dei quattro errori nelle precedenti gare. Altra macchia anche nel derby: perché un portiere di 202 centimetri deve uscire prima che De Ligt incorni di testa».