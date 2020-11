Torino, ansia per Belotti e Verdi: le condizioni dei granata

Torino, ansia in vista della Sampdoria: le condizioni di Belotti e Verdi. Rischio forfait contro i blucerchiati

Il Torino sta continuando la preparazione in vista del match contro la Sampdoria, in programma lunedì sera alle ore 20.45. Lo staff tecnico granata, dopo l’analisi tattica a video, ha diretto una sessione di preparazione alla partita.

Per Andrea Belotti e Simone Verdi ancora una sessione di lavoro personalizzata. Francesco Conti, vice di Marco Giampaolo, spera di recuperare almeno uno dei due in vista del match contro i blucerchiati. Belotti ha patito un riacutizzarsi del problema al ginocchio ed è vicino al rientro, mentre per Verdi i tempi sembrano più lunghi.