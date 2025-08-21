 Torino, Asllani alle visite: filmato e retroscena - VIDEO
Torino News

Torino, Asllani in città per le visite: il filmato e i dettagli dell’operazione – VIDEO

Asllani Torino

Kristjan Asllani è arrivato a Torino per le visite mediche, ecco il filmato esclusivo e tutti i dettagli dell’operazione. I retroscena del colpo dall’Inter

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Sono bastati i primi 45 minuti della gara contro il Modena – sfida valida per il primo turno di Coppa Italia aggiudicata dai granata per 1-0 – per far emergere un inconfutabile verdetto: al Torino manca un play. Sono bastati 3 giorni per averlo all’ombra della Mole.

Kristjan Asllani è arrivato questo pomeriggio per le visite mediche. Il centrocampista albanese si trasferisce dall’Inter in prestito oneroso a 1.5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 11 milioni. Il club meneghino avrà il 20% sulla futura rivendita.

Tornando alla giornata di oggi. Asllani, ha fatto tappa all’Istituto Medicina dello Sport (ubicato nei pressi dello Stadio Olimpico Grande Torino) intorno alle 14e45. Con lui, ad attenderlo, alcuni membri dello staff del club calcistico piemontese. Proprio in queste ore – mentre stiamo scrivendo – l’atleta sta dunque completando l’iter medico di rito per ottenere l’idoneità sportiva. Non appena completato si trasferirà invece allo Stadio Filadelfia per apporre la firma sul contratto che lo legherà ufficialmente ai granata. L’ufficialità è infatti attesa già nelle prossime ore, al più tardi nella giornata di domani. Ecco il video esclusivo di Calcionews24 presente sul posto.

