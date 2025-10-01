Torino, esonero Baroni imminente? Tutt’altro. Cosa filtra davvero verso la Lazio 

‘Esonero Baroni’, un accostamento di parole in auge su social e testate intorno al Torino, ma ecco cosa filtra davvero sul tecnico verso la Lazio

Ora non piove più sul bagnato, ora diluvia – grandina se possibile – in casa Torino. Metafore atmosferiche a parte, la situazione dei granata parla da sola: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte inanellate nelle prime cinque apparizioni di campionato; condite da una differenza reti al limite dell’increscioso: dieci gol incassati a fronte di appena due reti messe a segno. Insomma, non il migliore degli esordi per il tecnico Marco Baroni, oggi costretto ad affrontare uno dei momenti più complicati della sua carriera.



Come ha fatto il Torino a ritrovarsi in una tale situazione già ai primi di ottobre? Impossibile trovare una risposta univoca. Nel mare magnum delle colpe ce n’è per tutti. Dalle responsabilità della società (ed un mercato evidentemente non all’altezza della situazione), a quelle – inconfutabili – dello stesso allenatore, senza dimenticare lo scarso rendimento (e i numerosi errori) palesati da diversi calciatori dello scacchiere granata. Il tutto, in un contesto già profondamente vessato da una costante contestazione da parte della tifoseria, che, progressivamente, si è estesa dalla dirigenza alla squadra stessa.

Che i prossimi impegni saranno a dir poco decisivi per il futuro di mister Baroni (e del Torino) pare scontato. Eppure, come raccolto da Calcionews24, attualmente all’ex allenatore della Lazio non è stato proposto alcun ultimatum. Il club di Via Viotti nutre ancora fiducia nelle capacità del classe 1963, così come in quelle dei giocatori a propria disposizione. Non troverebbero quindi conferme i rumors circa un imminente esonero di Baroni, per quanto – non che ci fossero grossi dubbi a riguardo – il mister è ora chiamato ad invertire la rotta ed uscire al più presto dal ginepraio in cui è scivolato.



Molto più probabile, invece, che nelle prossime ore – proprio in virtù del difficile avvio di Baroni – alcuni entourage di allenatori attualmente in cerca di panchina possano farsi avanti in cerca di opportunità; qualora in un imminente futuro le strade tra tecnico e club dovessero effettivamente dividersi. Come anticipato comunque, tutto passa dalle mani dell’attuale mister dei granata e dai prossimi impegni che Simeone e compagni saranno chiamati ad affrontare. Prima la Lazio, poi dopo la sosta Napoli e Genoa: non il più agevole dei calendari, urge una reazione.