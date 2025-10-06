Torino, per Baroni esonero rimandato o permanenza sicura? Cosa filtra davvero sul futuro. E col Napoli…

In casa Torino tiene banco il possibile esonero (ammesso che sia mai stato davvero vicino) di Marco Baroni, ecco cosa filtra dopo il pareggio con la Lazio. Mentre col Napoli…

Esonero Baroni: un accostamento di parole che nelle ultime settimane in quel di Torino ha trovato terreno fertile: che si tratti di quotidiani cartacei, testate online o pagine social. Insomma, tutti ne hanno parlato – talvolta senza mezze misure – “motivati” da un avvio di stagione oggettivamente complicato per il tecnico toscano sulla panchina del club granata. Che mister Baroni sia stato davvero ad un passo da lasciare il Piemonte? Difficile dirlo, come anticipato sulle colonne di Calcionews24 in data primo ottobre (l’articolo è ancora consultabile), il club di Via Viotti ha sempre nutrito grande fiducia nei mezzi del proprio allenatore, così come in quelli della squadra a sua disposizione. Pur – manco a dirlo – mettendo sotto critica osservazione i risultati negativi inanellati nelle prime apparizioni in campionato.



Poco importa comunque, il pareggio ottenuto nell’ultima partita contro la Lazio (a fronte di una prestazione decisamente convincente) sembra aver placato le acque in tempesta. La società di Urbano Cairo ha confermato come il classe 1963 resterà a capo della delegazione sabauda, di certo fino in occasione del prossimo incontro con il Napoli. Lo stesso tecnico – intervenuto in conferenza stampa ai margini dell’incontro con i capitolini – ci ha tenuto a fornire alcune delucidazioni sul suo futuro: «Non sentivo i fucili puntati addosso. Ieri abbiamo avuto un pranzo sereno (con la dirigenza prima della partita, ndr)». E ancora: «Sapevo delle difficoltà di costruire un percorso nuovo e credo ne fosse cosciente anche la società, così come il direttore».

Sia chiaro, come spiegato Baroni – per quanto rinfrancato da una nuova dose di fiducia – non potrà dormire tra due guanciali. Il match in programma tra dodici giorni contro i campani targati Antonio Conte si palesa come un nuovo crocevia per la stagione del suo Torino (e, per proprietà transitiva, della sua carriera). Vincere o pareggiare (magari a fronte di una performance altrettanto effervescente) lo confermerebbe ulteriormente anche per le sfide a venire, una sconfitta – specie se rovinosa – lo andrebbe invece a posizionare ancora una volta sul banco degli imputati. La classifica non lascia spazio a troppe interpretazioni: dopo sei giornate (e tante big affrontate) i granata occupano la quindicesima casella della graduatoria a sole due lunghezze dalla zona retrocessione. Urge una reazione, urge un cambio di rotta immediato.

LEGGI QUI LA NOSTRA ANTICIPAZIONE DEL PRIMO OTTOBRE, LA SMENTITA SULL’ESONERO DI MARCO BARONI IN CASA TORINO