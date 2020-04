Torino, Berenguer vuole il posto fisso: le idee di Longo

Berenguer alla conquista di un posto fisso nel Torino: le idee di longo e la forte concorrenza di Edera e Verdi

Alex Berenguer scalpita per tornare in campo e conquistare il posto fisso nel nuovo Torino di Moreno Longo, che avrà il compito di ristabilire l’equilibrio tattico e psicofisico per raggiungere quanto prima la salvezza in Serie A.

La concorrenza per l’ala spagnola, però, è spietata. Nel 3-4-3 granata, oltre al capitano Andrea Belotti, è forte l’impatto sul tecnico di Simone Verdi e Simone Edera.