Infortunio Pobega: il centrocampista del Torino potrebbe recuperare in vista del prossimo match di Serie A contro il Napoli

Buone notizie in casa Torino, in vista del match contro il Napoli. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Tommaso Pobega potrebbe tornare a disposizione del tecnico Ivan Juric dopo il problema ai flessori accusato nei giorni scorsi.