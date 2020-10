Torino, Cairo: «Abbiamo fatto molte cose, Giampaolo è un allenatore di grande qualità»

Urbano Cairo è dispiaciuto per non essere riuscito a fare di più durante il calciomercato ma difende l’operato del tecnico Marco Giampaolo.

Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto nel corso del Festival dello Sport parlando della situazione del campionato italiano e dello stato di forma dei granata.

Le sue parole sono state raccolte da Corriere Torino.

SERIE A – «Dobbiamo andare avanti.A marzo fui tra quelli che spinsero per la chiusura. Oggi conosciamo meglio il virus, sappiamo gestirlo meglio, siamo più attrezzati, per cui non dobbiamo fermarci. Noi come Serie A abbiamo il dovere di mostrare la giusta collaborazione. È un calcio di guerra, un’economia di guerra».

CALCIOMERCATO – «Abbiamo fatto molte cose, dovendo allo stesso tempo confrontarci con dei bilanci che saranno negativi. Certo, avrei voluto fare di più, dobbiamo però essere prudenti in questa fase parecchio complicata: il Toro è fallito già 15 anni fa…».

GIAMPAOLO – «Giampaolo è un allenatore di grande qualità, ha enorme competenza, un maestro di calcio. Avrà tutto il tempo, e gli daremo ciò di cui ha bisogno, perché con lui apriremo un nuovo ciclo».