Torino, Cairo: «Valuteremo Vanoli, Vagnati rimane. Sul mercato…» – VIDEO 

Torino, Urbano Cairo si confessa con i giornalisti post Roma, dal futuro di Vanoli e Vagnati al mercato, ma anche stadio e futuro. La video intervista

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Un visibilmente amareggiato Urbano Cairo ha espresso ai giornalisti presenti tutta la sua delusione ai margini di Torino Roma di Serie A. Insieme ai cronisti il patron del Toro ha fatto il punto sulla partita persa per 0-2 contro i giallorossi, ma soprattutto su un finale di stagione horror per i granata di Paolo Vanoli. Riflessioni anche sul futuro del tecnico, il dt Davide Vagnati, il calciomercato e gli obiettivi dei piemontesi per il prossimo anno. Il video di CalcioNews24 presente sul posto.