Torino, Cairo categorico: «Baroni non è il tema! Rinforzi a gennaio? Ecco cosa vi dico»

Urbano Cairo è sicuro, il patron del Torino è intervenuto dopo il ko col Milan, vediamo le dichiarazioni del numero uno granata ai margini del match

Urbano Cairo non sembra coltivare dubbi: Marco Baroni non è il tema e, cosa se vogliamo ancor più importante, il Torino riuscirà a uscire dalla difficile situazione in cui è scivolato. Intervenuto dopo Milan Torino 2-3 il numero uno del club di Via Viotti si è soffermato con i giornalisti presenti nell’antistadio del Grande Torino. Seppur deluso dalla terza sconfitta consecutiva in campionato l’imprenditore alessandrino riesce a vedere la luca in fondo al tunnel e rilancia la sfida al prossimo incontro con la cremonese (sempre al Grande Torino, sabato prossimo). Ecco alcuni estratti del suo intervento:

Buonasera Presidente Cairo, è deluso dal risultato?

«Direi di sì perché avevamo fatto un primo tempo eccellente. Peccato per quel primo gol. Nel secondo tempo ci siamo un po’ abbassati troppo, poi abbiamo preso l’ultimo gol in dieci uomini. Dobbiamo essere un po’ più furbi, poi dall’altra parte noi avevamo aspettato che sostituissero Leao e o non è stato così… La cosa che mi porto via comunque dietro è un primo tempo eccellente e il fatto che ho rivisto Zapata come lo conoscevo. Ha fatto un gran gol e ha giocato bene. Anche Vlasic è stato monumentale. Peccato, era una partita che non dovevamo mai perdere, ma ai ragazzi ho detto che dobbiamo pensare alla partita con la Cremonese».

Quindi Baroni è confermato?

«Ma ci mancherebbe altro. Ma che vuol dire? Sarà mica Baroni il tema? Ma per favore…»



Ha avuto modo di parlare con lui dopo la partita?

«Con Baroni ci parlo tutti i giorni, non c’è argomento, Baroni non è in discussione.

Alcuni errori si sono già visti altre volte…

«Abbiamo fatto altre partite in cui ci siamo abbassati un pochino, ma era successo con Napoli e Roma. In questo caso abbiamo preso il primo gol che non puoi mai prendere, poi un secondo gol che vabbè, e il terzo che eravamo in dieci… Però io dico che non è tutto perfetto, se prendi tre gol qualche errore c’è e va corretto. Ma la squadra secondo me ha fatto una buona partita. Qualcosa va mancato, però certamente non è il tema l’allenatore».



Però il Torino ha 14 punti in 14 partite…

«Abbiamo buttato via alcune partite all’inizio, ma da un certo momento in poi… il Toro nelle ultime 9 ne ha fatte 6 dove abbiamo fatto molto bene. Queste ultime tre sono state cose diverse, oggi il Toro ha fatto una buona gara e non meritava di perdere».



Presidente Cairo, è anche un po’ deluso dallo scouting? Un tempo si prendevano Vanja e Bruno Peres a due milioni, ora sono arrivati giocatori pagati anche di più che non stanno rendendo al meglio…

«Beh… io spero che i giocatori costati più di due milioni ci diano dei risultati buoni, secondo me hanno tutto per farlo. Non bocciamo i giocatori prima di dare possibilità, alcuni hanno avuto anche infortuni lunghi, quindi diamo tempo».



State già pensando a dei rinforzi per gennaio (sul mercato, ndr)?

«Stiamo pensando a tutto, grazie»

