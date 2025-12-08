Serie A
Torino, Cairo sicuro: «Baroni non è in discussione, ora testa alla Cremonese» – VIDEO
Urbano Cairo è intervenuto dopo Torino Milan 2-3, ecco le dichiarazioni del patron granata, dal futuro di Baroni alla stagione del club, il mercato e altro ancora
(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Urbano Cairo, quando risponde alla domanda di chi scrive, non ha dubbi. Anzi, si palesa categorico. Il sunto del suo intervento nel post partita di Torino Milan 2-3 in una frase: «Baroni non è il tema, non è in discussione». Ecco le dichiarazioni del numero uno del club piemontese, ai margini del match di Serie A perso contro i rossoneri.
