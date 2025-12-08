 Baroni dopo Torino Milan: «Al gol del 3-2 è successo questo»
Torino News

Baroni dopo Torino Milan: «Sul gol del 3-2 avevamo fatto il cambio ma non abbiamo avuto il tempo. C’è da continuare a lavorare. Peggior difesa? Siamo coscienti»

Baroni dopo Torino Milan: l’allenatore dei granata analizza la sconfitta per 2-3 contro i rossoneri arrivata in rimonta da 2-0. Le sue parole

Dopo la sconfitta in rimonta contro il Milan, Marco Baroni, tecnico del Torino, ha commentato ai microfoni di Sky Sport una partita intensa e ricca di episodi. L’allenatore ha evidenziato gli aspetti positivi della prestazione, pur riconoscendo le difficoltà che hanno portato alla rimonta rossonera, concentrandosi su lavoro, atteggiamento e margini di crescita.

IL GOL DEL 3-2 E LA PRESTAZIONE«Sul gol del 3-2 avevamo fatto il cambio ma non abbiamo avuto il tempo. Paghiamo queste situazioni a caro prezzo, ma la squadra ha fatto la partita che doveva fare. Ai ragazzi nello spogliatoio ho detto che c’è da continuare a lavorare, con convinzione, per ripartire già da domani, visto che abbiamo una settimana corta. Questo è lo spirito, la prestazione massimale che ho chiesto: ancora non basta, ma ci siamo vicini».

RITROVARE ZAPATA E GLI ALTRI«Duvan è un ragazzo eccezionale, un grande professionista e ne aveva bisogno. Rientra dopo tanto tempo, ci ha messo un po’ a trovare la condizione ma sono convinto che darà un contributo importante. Ora speriamo di ritrovare altri, come Simeone o Ismajli, comunque oggi l’atteggiamento mi è piaciuto».

COME MIGLIORARE LA FASE DIFENSIVA«Siamo coscienti di avere la peggior difesa di Serie A a numeri, ma crediamo nel lavoro e nella crescita tramite esso, per arrivare al livello massimo prestazionale, sia nei singoli che di squadra. Lavoro, lavoro».

ABBASSARSI TROPPO?«Non c’entra il coraggio, loro hanno gestito meglio il pallone, che abbiamo lasciato di più. Nel primo tempo pressavamo meglio, poi tra fatica e pensiero del risultato, ci stava di abbassarsi. Da questo punto di vista la squadra deve mantenere la pressione, come fatto nel primo tempo».

