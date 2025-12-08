Baroni dopo Torino Milan: «Sul gol del 3-2 avevamo fatto il cambio ma non abbiamo avuto il tempo. C’è da continuare a lavorare. Peggior difesa? Siamo coscienti»

Baroni dopo Torino Milan: l’allenatore dei granata analizza la sconfitta per 2-3 contro i rossoneri arrivata in rimonta da 2-0. Le sue parole

Dopo la sconfitta in rimonta contro il Milan, Marco Baroni, tecnico del Torino, ha commentato ai microfoni di Sky Sport una partita intensa e ricca di episodi. L’allenatore ha evidenziato gli aspetti positivi della prestazione, pur riconoscendo le difficoltà che hanno portato alla rimonta rossonera, concentrandosi su lavoro, atteggiamento e margini di crescita.

IL GOL DEL 3-2 E LA PRESTAZIONE – «Sul gol del 3-2 avevamo fatto il cambio ma non abbiamo avuto il tempo. Paghiamo queste situazioni a caro prezzo, ma la squadra ha fatto la partita che doveva fare. Ai ragazzi nello spogliatoio ho detto che c’è da continuare a lavorare, con convinzione, per ripartire già da domani, visto che abbiamo una settimana corta. Questo è lo spirito, la prestazione massimale che ho chiesto: ancora non basta, ma ci siamo vicini».

RITROVARE ZAPATA E GLI ALTRI – «Duvan è un ragazzo eccezionale, un grande professionista e ne aveva bisogno. Rientra dopo tanto tempo, ci ha messo un po’ a trovare la condizione ma sono convinto che darà un contributo importante. Ora speriamo di ritrovare altri, come Simeone o Ismajli, comunque oggi l’atteggiamento mi è piaciuto».

COME MIGLIORARE LA FASE DIFENSIVA – «Siamo coscienti di avere la peggior difesa di Serie A a numeri, ma crediamo nel lavoro e nella crescita tramite esso, per arrivare al livello massimo prestazionale, sia nei singoli che di squadra. Lavoro, lavoro».

ABBASSARSI TROPPO? – «Non c’entra il coraggio, loro hanno gestito meglio il pallone, che abbiamo lasciato di più. Nel primo tempo pressavamo meglio, poi tra fatica e pensiero del risultato, ci stava di abbassarsi. Da questo punto di vista la squadra deve mantenere la pressione, come fatto nel primo tempo».