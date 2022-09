Torino, Cairo: «Juric sta bene, ma non so se ci sarà a San Siro»

Le parole di Urbano Cairo su Juric, allenatore del Torino: «Sta bene, è a casa, è molto contento e pure bello carico»

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato delle condizioni di salute di Juric, afflitto da una polmonite. Di seguito le sue parole.

«Come procede la guarigione di Juric dalla polmonite? L’ho sentito dopo il Lecce. Sta bene, è a casa, è molto contento e pure bello carico. Nonostante tutto, è molto focalizzato sulla squadra. Ha avuto un problemino che va gestito con molta attenzione. Gli ho consigliato di essere molto prudente, perché queste cose vanno seguite e curate per bene. Suo ritorno a San Siro? Questo non lo so, lo diranno i medici. Posso dirvi che, pur stando a casa, ci mette sempre l’anima, ci mette il cuore. È un grande personaggio, un grande allenatore. La sua mano è molto evidente sulla squadra: ha fatto un lavoro strepitoso in questo anno, proseguito in ritiro e i cui risultati si vedono benissimo».