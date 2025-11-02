Torino News
Torino, Cairo post Pisa: «Buona rimonta. Derby? Parlerò con la squadra, mi aspetto…» – VIDEO
Urbano Cairo interviene dopo Torino Pisa, ecco la video intervista del patron dei granata ai margini del match, dalla rimonta al derby con la Juventus
(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Il presente del Torino recita 2-2 col Pisa, ma il futuro è già al prossimo derby della Mole contro la Juventus. Urbano Cairo è intervenuto ai margini della gara pareggiata contro i toscani questo pomeriggio. Ecco le dichiarazioni del numero uno del club granata, dalla rimonta maturata con la squadra di Alberto Gilardino al prossimo incontro con i bianconeri di Luciano Spalletti. La videointervista ripresa dalle telecamere di Calcionews24 presente sul posto.
Torino Pisa 2-2: succede tutto nel primo tempo. Simeone e Adams ribaltano la doppietta di Moreo, ma Baroni (espulso) non sfonda
