 Torino, Cairo post Pisa: «Derby? Mi aspetto...» - VIDEO 
Torino News

Torino, Cairo post Pisa: «Buona rimonta. Derby? Parlerò con la squadra, mi aspetto…» – VIDEO 

Urbano Cairo interviene dopo Torino Pisa, ecco la video intervista del patron dei granata ai margini del match, dalla rimonta al derby con la Juventus 

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Il presente del Torino recita 2-2 col Pisa, ma il futuro è già al prossimo derby della Mole contro la Juventus. Urbano Cairo è intervenuto ai margini della gara pareggiata contro i toscani questo pomeriggio. Ecco le dichiarazioni del numero uno del club granata, dalla rimonta maturata con la squadra di Alberto Gilardino al prossimo incontro con i bianconeri di Luciano Spalletti. La videointervista ripresa dalle telecamere di Calcionews24 presente sul posto.

