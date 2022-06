Torino, vicino Maggiore: ora si prova il colpo Pessina. Le ultime

Il Torino è scatenato sul mercato: quasi chiuso l’arrivo di Maggiore, i granata provano il colpo Pessina, Djuricic alternativa

Il Torino sta cercando profili adatti per la mediana di Juric. Vagnati è al lavoro in queste ore per chiudere l’affare Maggiore. Cinque milioni più bonus e il prestito di Seck è l’offerta che potrebbe essere accettata dai liguri.

I granata stanno pensando anche a Pessina. Qui la valutazione va oltre i 16 milioni, ma Vagnati starebbe pensando di proporre un prestito con obbligo o diritto di riscatto. L’alternativa è Djuricic, svincolato dal Sassuolo. Lo riporta Tuttosport.